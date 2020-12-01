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Aktüel Samsun'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Samsun'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 16:14:11 -
Samsun'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Ağdırhasan Mahallesi'nde bir evden, yatak odasının camından girilerek ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.

Olayda kullanılan otomobilin belirlenmesinin ardından bir camide imamlık yapan İ.A. ile birlikte yaşadığı Ö.K. adlı kadın takibe alındı.

Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından İ.A'nın görev yaptığı camide arama yapıldı. Zanlıların, çalınan ziynet eşyalarını, ilçe dışında bir kuyumcuda bozdurduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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