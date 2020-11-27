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Aktüel Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Aktüel

Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 17:34:49 -
Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Necati Başaran'ın (65) kullandığı 55 KG 190 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Adalar mevkisinde, tali yoldan kavşağa giren İsa Güven (64) idaresindeki 55 RE 881 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.


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