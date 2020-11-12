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Aktüel Samsun'da filyasyon ekipleri ayda 150 bin kilometre yaparak virüsün izini sürüyor
Aktüel

Samsun'da filyasyon ekipleri ayda 150 bin kilometre yaparak virüsün izini sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-12 12:50:21 -
Samsun'da filyasyon ekipleri ayda 150 bin kilometre yaparak virüsün izini sürüyor

SAMSUN (AA) - Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, ayda 150 bin kilometre yol kateden filyasyon ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, kentte virüs taşıyanların temas ettiği kişilerin belirlenmesi için 200 filyasyon ekibinin, hafta içi ve hafta sonu ayrımı gözetmeksizin, 7 gün boyunca 09.00-23.00 saatlerinde, 500 kişilik büyük bir "sağlık ordusuyla" hizmet verdiklerini belirtti.

Ekiplerin 80 araçla sahada her ay yaklaşık 150 bin kilometre yol yaparak Kovid-19 hastalığının kentteki yayılımının önüne geçmeye çalıştığını aktaran Oruç, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz Kasım ayı itibarıyla günlük, Kovid-19 pozitif kişilerle temas etmiş yaklaşık 2 bin kişiye ulaşarak filyasyon çalışması yapıyor ve karantinada dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgiler veriyor. Son haftalarda artan vaka sayıları karşısında, bu çalışmanın etkin bir şekilde yürütülmesi için 25 ekiple başlattığımız takip sürecini, Valimiz Sayın Zülkif Dağlı'nın talimatları ve desteğiyle bugün 200 ekiple devam ettiriyoruz. Koronavirüsün izini bir dedektif gibi süren ekiplerimizin en önemli ihtiyacı, halkımızın bu çalışmada kendilerine adres ve kişilere ulaşmada yardımcı olmaları. Maalesef ekiplerimiz kişilerin eksik bilgi vermesi, adreslerini ve telefon numaralarını doğru aktarmaması nedeniyle sorunlar yaşıyor, gittikleri adreslerde kabul edilmiyor, kaba ve sert tavırlarla karşı karşıya kalabiliyorlar."

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