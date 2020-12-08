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Aktüel Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 2 gözaltı
Aktüel

Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 2 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 10:25:18 -
Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 2 gözaltı

SAMSUN (AA) - Samsun'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan biri kadın 2 şüpheli, terör örgütünün hücre evlerinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, örgütün "mahrem yapısı" ve "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, meslekten ihraç edilen doktor ile kadın öğretmeni yakaladı.




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