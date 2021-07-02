  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kenan Karaman savaşında bir takım önde
KKTC’de işkenceyle ölen askerin davasında karar çıktı!
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
ABD'de korku dolu anlar! Uçak okyanusa uçak düştü
Aktüel Samsun'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var
Aktüel

Samsun'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi öldü, biri polis memuru iki kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 17:50:00 -
Samsun'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

B.Ç'nin (34) kullandığı W 42709 F Avusturya plakalı otomobil, Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Murat Uzan (42) idaresindeki 55 AEB 405 plakalı motosikletle çarpıştı. Bu sırada otomobil, radar uygulaması için yolda bekleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Emrah Altınsoy'a da çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Uzan olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü B.Ç, motosiklette bulunan Burkay Kurt (19) ve polis memuru Altınsoy yaralandı.

Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Altınsoy'un sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan ve Gazi Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde otopsi işlemleri tamamlanan Murat Uzan, Çarşamba ilçesi Dikbıyık Turgutlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Burkay Kurt'un da yarın İlkadım ilçesi Kıranköy Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay