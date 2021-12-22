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Aktüel Samsun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Aktüel

Samsun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Samsun'un İlkadım ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 19:19:00 -
Samsun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Derya Öz Ü'nün (39) kullandığı 55 ANJ 90 plakalı otomobil, Toybelen Mahallesi Anadolu Bulvarı'ndaki kavşakta, Erdal K. idaresindeki plakası öğrenilmeyen tırla çarpıştı.

Kazada sürücü Derya Öz Ü. ile otomobilde bulunan Hatun Ş. (36), Gül Nihan Ş. (3), Yasemin K. (36) ve Rabia Gül K. (10) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hatun Ş. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

 

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