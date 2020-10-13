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Gündem Samsun'da feci kaza: 5 yaralı
Gündem

Samsun'da feci kaza: 5 yaralı

Samsun'da 2 aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 03:12:00 -
Samsun'da feci kaza: 5 yaralı

Samsun'da Kavak ilçesi Boğaziçi mevkisinde Samsun istikametine seyir halinde olan A.D. idaresindeki 55 PM 131 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden A.Y. idaresindeki 55 ACU 341 plakalı kurtarıcı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole düşen otomobilin sürücüsü A.D. ile araçta bulunan B.D, M.D, B.D. ve G.D. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle kapanan yol, polisin yol güvenliğini sağlamasının ardından trafiğe açıldı.

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