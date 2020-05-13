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Aktüel

Samsun'da "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

Yeniakit Publisher
2020-05-13 11:21:54 -
Samsun'da "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

SAMSUN (AA) - Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyulduğu görüldü.

Normalleşme süreci kapsamında AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin önlem alarak müşterilerine hizmet vermeye başlamasıyla kent merkezindeki ana caddeler hareketlendi.

Samsun'un en işlek merkezlerinden Mecidiye, İstiklal ve Gazi caddeleri ile Saathane Meydanı civarında da vatandaşlar zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.

Polis ekipleri, İstiklal ve Mecidiye caddelerinin giriş ve çıkışlarında vatandaşlara maske takmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Kent merkezi ve ilçelerde vatandaşların önemli bir kısmı ise zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaya özen gösteriyor.

Belediye ekipleri, 0-14 yaş grubundaki çocukların bugün 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlandırılmak üzere dışarıya çıkabilecek olmaları nedeniyle park ve yürüyüş yollarını dezenfekte etti.




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