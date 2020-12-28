Samsun'da bir kişi tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı
SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından silahla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, S.Y. (28) konuşmak için ağabeyi A.Y'nin (33) Kerimbey Mahallesi 1708. Sokak'taki iş yerine gitti.
Ağabeyi ile arasında tartışma çıkan S.Y, yanında bulunan tabancayla ağabeyine ateş etti.
Çeşitli yerlerinden yaralanan A.Y, 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan S.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.