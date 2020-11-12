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Aktüel Samsun'da Azerbaycan'ın zafer sevinci paylaşılıyor
Aktüel

Samsun'da Azerbaycan'ın zafer sevinci paylaşılıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-12 14:23:47 -
Samsun'da Azerbaycan'ın zafer sevinci paylaşılıyor

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı geri alarak Ermenistan'a karşı kazandığı zafer mutlulukla karşılandı.

Kentte bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerini Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla süsledi.

Vatandaşlardan Mehmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın sağladığı zaferin kendilerini mutlu ettiğini, kendi topraklarını geri almışcasına sevinç yaşadığını belirtti.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki topraklara Ermenistan'ın girmesini istemediğini ifade eden Aydın, "Topraklarımız aslında bütündü. Tarihte bölünmüş. Aslında Azerbaycan, Nahçıvan ve Türkiye birleşik bir hat olması lazım. Tek devlet tek millet olması lazım." dedi.

Aydın, yaşadıkları mutluluğu kelimelere dökmenin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Azerbaycan toprağına kavuştu. Nasıl Azerbaycan sevindiyse ben de öyle sevindim. Türkiye'deki SİHA ve İHA'lar olmasaydı Azerbaycan bu başarıyı alamazdı. Türkiye bu desteği vermekle Türk birliğini sağlamış oldu." diye konuştu.

Mustafa Yılmaz ise Azerbaycan'ın sağladığı zafer nedeniyle manevi duygularının kabardığını hakikatin yerini bulmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

"Azerbaycan bizim kardeşlerimizdir" diyen Yılmaz, "Türkiye olarak destek vermemiz çok önemli. Ermenistan gerekli dersi almıştır. Bir daha böyle işlere karışmaz. Ezanlarımızın yeniden Karabağ'da okunması manevi duygularımızı kabarttı." ifadesinde bulundu.

Tarık Balcı ise Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ı yenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, şunları aktardı:

"Zafer inananlarındır. Zafer Allah'ındır. Azerbaycan ordusunu tebrik ediyorum. 30 yıl sonra Karabağ'da ezan okundu. Türk milleti olarak gurur duyuyoruz bu zaferden. İHA ve SİHA'lar zaferin kazanılmasında önemli rol oynadı. Ermenistan ordusu perişan edildi."

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