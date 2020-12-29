Samsun'da 52 üreticiye otomatik sağım makinesi ve süt soğutma tankı hibe edildi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde "Manda Islah Projesi" kapsamında 52 üreticiye otomatik sağım makinesi ve süt soğutma tankı hibe edildi.

Doğu Karadeniz Proje Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP), Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği destekli Manda Islah Projesi kapsamında 52 üreticiye otomatik sağım makinesi ve süt soğutma tankı, düzenlenen törenle teslim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, törende, gece gündüz demeden millete hizmet etme gayreti içinde olduklarını söyledi.

Üretimin önemli olduğunu vurgulayan Demir, "Manda üretimini ve sayısını artırın. Samsun'da 20 bin baş manda olduğu söyleniyor. Bu sayının yarısı tek başına Bafra ilçemizde. Bu yüzden yapılan bu proje çok önemli. Manda sütü ve manda ürünleri ile ilgili markalaştırma çalışmaları yapacağız. Hem iç hem de dış pazarda ürünlerimizi tanıtacağız. Manda üreticilerimiz hiç endişe etmesin. Daima Büyükşehir Belediyesi olarak onların yanındayız. Tarımsal hizmetlere verdiğimiz desteği artırarak devam ettiriyoruz." dedi.

Bafra'ya Türkiye'nin en iyi sebze halini kazandıracaklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Bafra'daki içme suyu problemini de 2021 yılı itibarıyla bitiriyoruz. Hacıoğlu Su Arıtma Tesisimiz bitti. Önümüzdeki günlerde açılışını yapacağız. Memba kalitesinde suyu Bafralı hemşerilerimiz de içecek. Vezirköprü'de yaptık. Bafra'da da yapacağız. Hazır sulardan daha kaliteli suyu hemşehrilerimiz içecek. Türkiye'de kırsal altyapıyı bitiren ilk şehir biz olacağız. Samsun önemli bir şehir. Bölgenin merkezi. Bir taraftan ilçelerdeki yatırımlarımız sürerken diğer taraftan da Samsun'da başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmaları ve Gülsan Sanayi Sitesi'ni taşıma sürecimiz devam ediyor."

Törene AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve manda üreticileri katıldı.