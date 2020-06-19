Samsun’da 427 bin 543 kişi kütüphanelerden yararlandı

Samsun’da 2019 yılında 427 bin 543 kişinin halk kütüphanelerinden yararlandığı açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 kütüphane istatistiklerini açıkladı. Açıklamaya göre Türkiye genelinde 2019 yılında 1 milli kütüphane, 1182 halk kütüphanesi, 610 üniversite kütüphanesi ve 30 bin 618 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere toplam 32 bin 411 kütüphane mevcut. Milli Kütüphane kayıtlı üye sayısı 137 bin 14, halk kütüphanesi kayıtlı üye sayısı 3 milyon 955 bin 908 ve üniversite kütüphanesi kayıtlı üye sayısı 3 milyon 568 bin 73 oldu.

Samsun halk kütüphaneleri istatistikleri

Samsun’da 16 halk kütüphanesi bulunurken, buralardaki kitap sayısı 320 bin 854. 427 bin 543 kişi halk kütüphanelerini kullanırken, kayıtlı üye sayısı 74 bin 685. Ödünç verilen materyal ise 177 bin 953.