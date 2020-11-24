  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun'da 2 bin 555 paket sahte bandrollü tütün ele geçirildi
Aktüel

Samsun'da 2 bin 555 paket sahte bandrollü tütün ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 13:22:08 -
Samsun'da 2 bin 555 paket sahte bandrollü tütün ele geçirildi

SAMSUN (AA) - Samsun'da 2 bin 555 paket sahte bandrollü tütün ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde çalışma yürütüldü.

Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'nde belirlenen bir depoya operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, çeşitli ağırlıklarda 2 bin 555 paket sahte bandrollü tütün ele geçirdi.

Operasyonda depo sahibi Y.A. gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den CHP'li Mansur Yavaş'a bütçe tepkisi!
Siyaset

AK Parti Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den CHP'li Mansur Yavaş'a bütçe tepkisi!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda Başkan Mansur Yavaş'ın bir yıllık bütçe performansını değerlendiren AK Parti Grup Başkanve..
CHP'li Çeviköz yalnız değil!
Siyaset

CHP'li Çeviköz yalnız değil! "Tek çare Amerikan yönetimi"

CHP'li Ünal Çeviköz'ün bu sözleri tepki toplarken CHP'deki mandacılık aşkını bir kez daha gün yüzüne çıkarmış oldu.

Bakan Soylu’dan flaş açıklama: Acele edin
Siyaset

Bakan Soylu’dan flaş açıklama: Acele edin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadına şiddet olaylarıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay