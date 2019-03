Samsun yerel seçim son dakika sonuçları 2019 | YSK Samsun ilçe seçim sonuçları

Samsun yerel seçimler sonucu 2019, 31 Mart Samsun yerel seçimler sonuçları, Samsun 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonuçları, YSK seçim sonuçları Kayseri, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları İl İl Belediye Seçim sonuçları. Yerel Seçim Sonuçları an ve an haberimizde. Samsun’da kim kazandı? Belediye seçim sonuçları 2019 sorgulama sayfasıyla Samsun seçim sonuçları ve oy oranları araştıran kişiler en hızlı ve doğru bilgileri bu başlık altından bulabilecekler. Samsun’da Cumhur ittifakı ve Millet İttifakı’na sahne oldu. AK Parti Samsun Büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Demir (Cumhur İttifakı) İYİ Parti Samsun Büyükşehir belediye başkan adayı Hayati Tekin (Millet İttifakı) yarışmakta. Samsun büyükşehir belediyesi yerel seçim sonuçları 2019, Samsun yerel seçim sonuçları 2019, Samsun Büyükşehir 2019 yerel seçim sonuçları sorgula.

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları ve belediye başkan adayları hakkında ayrıntılı bilgiye, il il, ilçe ilçe canlı yerel seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. 2019 Samsun yerel seçim sonuçları. Türkiye nefesini tuttu 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. 2019 yerel seçimleri yani Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ve yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçimdir. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019'a 12 parti girmekte.

Samsun Büyükşehir belediye başkan adayları

AK Parti Samsun Büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Demir (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti Samsun Büyükşehir belediye başkan adayı Hayati Tekin (Millet İttifakı)

Saadet Partisi (SP) Samsun Büyükşehir belediye başkan adayı Salih Şen

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Samsun Büyükşehir belediye başkan adayı Bekir Uslucan

Vatan Partisi Samsun Büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Alemdaroğlu

YSK Samsun büyükşehir yerel seçim sonuçları 2019. AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. Bu illerin başında da Samsun gelmekte.

2019 Yerel Seçim Sonuçlarını en hızlı ve en anlaşılır bir şekilde 31 Mart akşamı YSK’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz yerel seçim sonuçları 2019 sorgulama yaparak buradan öğrenebilirsiniz. Yerel Seçim Sonuçları 2019, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları Samsun büyükşehir belediyesi yerel seçim sonuçları 2019 ve samsun seçim sonuçları 31 mart 2019 tüm detaylarıyla bu sayfada olacaktır.

AK Parti Samsun ilçe belediye başkan adayları

İlkadım: Erdoğan Tok

Atakum: Zihni Şahin

Canik: İbrahim Sandıkçı

Tekkeköy: Hasan Togar

Çarşamba: Halit Doğan

Bafra: Hamit Kılıç

Terme: Ali Kılıç

Havza: Sebahattin Özdemir

Kavak: İbrahim Sarıcaoğlu

Ondokuz Mayıs: Osman Topaloğlu

Yakakent: Hüseyin Kıyma

Salıpazarı: Halil Akgün

Ayvacık: Halil Kalaycı

Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis

Ladik: Nurhan Yapıcı Özel

Alaçam MHP adayı İlyas Acar

Pazarcım MHP adayı Şerif Kılavuz

CHP Samsun ilçe belediye başkan adayları

Samsun Vezirköprü Onur Bayburtlu

Samsun Tekkeköy Tansu Çıkış

Samsun Havsa Mehtap Yeşilbaş

Samsun Bafra Kemal Bütüner

İYİ Parti Samsun ilçe belediye başkan adayları

Samsun Bafra RIZVAN AKSOY

Samsun Canik ATIF YİĞİT

Samsun Ayvacık İSMET ÇAPAŞ

Samsun Asarcık BAHRİ KÖŞÜŞ

Samsun Tekkeköy MUSTAFA CANDAL

Samsun Ondokuzmayıs AHMET TOPAL

Samsun Kavak ŞERİF ÜN

Samsun Ladik İBRAHİM ÜNSAL

Samsun İlkadım NECATTİN DEMİRTAŞ

Samsun Salıpazarı REFAETTİN KARACA

2019 YS Samsun ilçe seçim sonuçları son dakika

2014 Samsun yerel seçim sonuçları

AK Parti % 54.9

MHP % 25.2

CHP % 15.9

SP % 1.8

2014 Samsun Büyükşehir Belediye Başkan seçimi sonuçları

AK Parti adayı Yusuf Ziya Yılmaz % 54.9

MHP adayı Ferhat Günaydın % 25.2

CHPadayı Tarık Cengiz % 15.9

24 Haziran Samsun seçim sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 66.57

Muharrem İnce: Yüzde 23.06

Meral Akşener: Yüzde 8.87

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 1.00

Selahattin Demirtaş: Yüzde 0.29

Doğu Perinçek: Yüzde 0.20

Samsun 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı: Yüzde 68.46

Millet İttifakı: Yüzde 29.8

AK Parti: Yüzde 51.98

CHP: Yüzde 17.27

MHP: Yüzde 16.48

İYİ Parti: Yüzde 11.09

SP: Yüzde 1.44

HDP: Yüzde 1.29

Samsun seçmen sayısı

ALAÇAM21.432 seçmen

ASARCIK11.576 seçmen

ATAKUM79.198 seçmen

AYVACIK16.164 seçmen

BAFRA 101.671 seçmen

CANİK 56.402 seçmen

ÇARŞAMBA 94.571 seçmen

HAVZA 32.139149seçmen

İLKADIM 216.808 seçmen

KAVAK 16.055seçmen

LADİK 13.450 seçmen

ONDOKUZMAYIS 17.501 seçmen

SALIPAZARI 15.195seçmen

TEKKEKÖY 34.128 seçmen

TERME 54.401 seçmen

VEZİRKÖPRÜ65.463 seçmen

YAKAKENT 6.534 seçmen

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Oy pusulası renkleri nasıl olacak?

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası "beyaz", büyükşehir olmayan illerde "turuncu", ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası "mavi", belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise "sarı" renkte olacak. Seçmenler, "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanacak. Oy pusulalarının üzerine mühür dışında yazı yazılmayacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Zarflar, şeffaf sandıklara atılacak.