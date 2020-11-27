Samsun ve çevre illerde Kovid-19 tedbirleri denetlendi

SAMSUN (AA) - Samsun, Sinop, Tokat, Kastamonu, Çorum, Çankırı ve Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin Atakum ilçesinde gerçekleştirilen denetime katılarak, vatandaşları tedbirler konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Esnaf ziyaretinde bulunan Dağlı, son dönemde dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da vaka sayılarında artış olduğunu anımsattı.

Dağlı, "Artış trendini ancak belediyelerimiz, kurumlarımız ve vatandaşlarımızın gayret ve fedakarlıklarıyla durdurabiliriz. Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalı. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyarak salgının seyrini değiştirmeye çaba sarf etmek, kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur." dedi.

- Sinop

Sinop'ta Vali Vekili Abdullah Şahin başkanlığında kentin işlek caddeleri ile pazar yerlerinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Batur Caddesi'nde denetimlerde bulunan Şahin ve beraberindekiler, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarıda bulundu. Kurallara riayet edilmesini isteyen Şahin, hastalığın artış hızını düşürmede herkese önemli sorumluluk düştüğüne işaret etti. Polis ekipleri ise işlek cadde ve meydanlarda denetimlerini sürdürdü.

- Tokat

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, caddeler ile pazar yerlerinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim yaptı. Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda polis ekipleri, toplu taşıma araçlarında, maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. Belediye anons sisteminden de maske, sosyal mesafe ve temizlik konularında uyarı yapıldı.

- Kastamonu

Kastamonu'da polis, jandarma ve zabıta ekiplerince il merkezi ve ilçelerde denetimlere devam edildi. Polis ekipleri merkez ve ilçelerde, jandarma ise köy ile kırsalda denetimlerini sürdürüyor. Küre Kaymakamı Furkan Berber, jandarma kontrol noktasında durdurulan araçlarda hijyen, maske ve mesafe denetimine katıldı.

- Çorum

Çorum'da salgınla mücadele kapsamında denetimler aralıksız sürüyor. Polis ve zabıta ekipleri, kent merkezinde vatandaşın yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetim yaparken jandarma ekipleri ise ilçe bağlantı yollarında Hayat Eve Sığar (HES) koduna yönelik denetim gerçekleştiriyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çorum-İskilip kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında denetim yaptı. Dijital barkod okuyucu kullanarak sürücü ve yolcuların kimlik kartlarına temas etmeden sorgulama yapan jandarma ekipleri, araçları da asayiş yönünden inceledi.

- Çankırı

Çankırı'da polis, jandarma ve sağlık ekiplerince salgınla mücadele denetimleri sürdürülüyor. Ekipler kent merkezi ve ilçelerde alışveriş merkezi, iş yerleri, pazar yerleri ve toplu taşıma araçlarında denetim yaptı. Denetimlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

- Amasya

Amasya'da ekipler, salgına karşı riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, maskenin doğru ve sürekli kullanımını sağlamak amacıyla vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerde denetimlerini sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları halk otobüsünde kimlik ve HES kodu sorgusu yaptı. Polis ve Amasya Belediyesi zabıta ekipleri de semt pazarlarında denetim gerçekleştirdi.

Denetimlere katılan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, vatandaşları sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen konularında uyararak "Hiçbir başarı tesadüf değildir. Salgına karşı başarıya ulaşmak ve yayılımını önlemek için topyekun mücadele etmek zorundayız. Bu nedenle alınan karar ve tedbirleri uygulamak hepimizin sorumluluğudur. Bu hususta halkımızdan hassasiyet göstermelerini rica ediyorum." ifadesini kullandı.



