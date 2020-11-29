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Aktüel Samsun ve çevre iller, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
Aktüel

Samsun ve çevre iller, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü

Yeniakit Publisher
2020-11-29 21:27:36 -
Samsun ve çevre iller, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü

SAMSUN (AA) - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun, Çorum, Kastamonu, Sinop, Çankırı ve Amasya'da sessizlik hakim oldu.

Samsun'da uygulama kapsamında kentin işlek ve insan yoğunluğunun fazla olduğu İstiklal, Gazi ve Mecidiye caddeleri ile Saathane ve Cumhuriyet meydanları, kısıtlamanın başladığı saate yakın tenhalaştı.

Merkez Atakum ilçesinin işlek caddelerinden olan Alparslan Bulvarı ve Adnan Menderes Bulvarı'nda da sınırlamanın başlamasının ardından sakinlik gözlendi.

Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken, kontrollere başlayan ekipler de iş yeri sahiplerini, sürücüleri ve vatandaşları kısıtlama konusunda uyardı.

- Sinop

Kentte kısıtlamanın başlamasıyla işlek caddeler ile Uğur Mumcu Meydanı’nın boş kaldığı görüldü.

Emniyet ekipleri, farklı noktalarda tedbir alarak, vatandaşları kısıtlama konusunda bilgilendirdi.

- Çorum

Çorum'da vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.

Saat 20.00 itibarıyla vatandaşlar evlerine çekildi, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamanın başlamasıyla kolluk görevlileri de denetimlerine başladı.

Polis ekipleri ana arterlerde denetleme noktaları oluştururken, mobil ekipler ise kentin farklı bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor.

- Kastamonu

Kastamonu'da da kısıtlamaların başlamasıyla kentin önemli noktalarından Cumhuriyet ve Nasrullah Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Saat 20.00 itibarıyla iş yerleri kapandı, polis ekipleri de iş yerlerinin bulunduğu cadde ve sokaklarda kontrol yaptı.

- Çankırı

Çankırı'da da Atatürk Bulvarı, Belediye Meydanı ile sokak ve caddeler boş kaldı.

Polis ekipleri kentin çeşitli noktalarında dışarıda gördüğü kişilere cezai işlem uygularken, trafik ekipleri il genelinde denetleme yaptı.

- Amasya

Amasya'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan kısıtlamalara uyulduğu gözlendi.

İşletmelerin ve vatandaşların yoğun bulunduğu Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu'nda ise sessizlik hakim oldu.

Kentin tüm mahalle ve caddelerine dağılan ekipler sokaklardaki vatandaşların evlerine girmeleri konusunda uyardı.



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