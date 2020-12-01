Samsun Valisi Dağlı artan Kovid-19 vakalarına karşı uyardı:

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleyle ilgili, "Maalesef vaka artış trendi devam eder ve önlemlere uymamaktaki ısrarımız sürerse yoğun bakım yatak sayımızı ne kadar artırırsak artıralım, önümüzdeki dönemde bu anlamda sorun yaşamayacağımızı kimse garanti edemez. Herkesin bu durumu görüp kendini durdurması, sınırlaması, önlemlere koşulsuz uymayı toplumsal bir görev edinmesi gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadelenin Samsun halkının ve tüm kamu kurumlarının tek gündemi haline geldiğini vurguladı.

Koronavirüsün yayılımı konusunda kritik günlerden geçtiklerine işaret eden Dağlı, şunları belirtti:



"İşimizi gücümüzü, tüm mesaimizi koronavirüsle mücadeleye ayırdık. Mücadelemizin odak noktasını sağlık hizmetlerimizin devamlılığını korumak oluşturuyor. Bunu sağlayabilmek için virüs yayılımını halkımızla durdurmak zorundayız. Eğer bunu başaramazsak ilimizde daha sıkıntılı tabloların ortaya çıkması maalesef kaçınılmaz. Tüm çabamız virüsü kontrol altına alarak Samsun'u yeniden virüsle mücadelede Sağlık Bakanlığı tarafından örnek gösterilen bir il haline getirmek."

Samsun'da vaka sayılarının hızla arttığına dikkati çeken Dağlı, şöyle devam etti:

"Bu tablo herkesi olduğu gibi bizi de endişelendiriyor. Anlık olarak ilimizdeki durumu takip ediyoruz. Artan vaka sayısı karşısında alınması gereken sağlık önlemleri ve planlamalar konusunda Sağlık Müdürlüğümüzle sürekli irtibat halindeyiz ancak görünen o ki il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde vaka yükü, artık kaldırılamaz noktaya doğru adım adım ilerliyor. Bu tablonun ortaya çıkmaması için ilk etapta bu bölgelerdeki hastanelerimizde yoğun bakım yatak sayılarımızı artırdık, artırmaya devam ediyoruz. Bu yükü dağıtmak için Asarcık, Kavak gibi ilçe hastanelerimizi daha aktif olarak devreye sokma planlamalarımızı yapıyoruz. Özel hastane, kamu ayırımı olmadan tüm sağlık kaynaklarımızı pandemiyle mücadelede ortak kullanıyoruz ancak gerçekçi olmamız gerekiyor. Maalesef vaka artış trendi devam eder ve önlemlere uymamaktaki ısrarımız sürerse yoğun bakım yatak sayımızı ne kadar artırırsak artıralım, önümüzdeki dönemde bu anlamda sorun yaşamayacağımızı kimse garanti edemez. Herkesin bu durumu görüp kendini durdurması, sınırlaması, önlemlere koşulsuz uymayı toplumsal bir görev edinmesi gerekiyor."

Dağlı, hala başsağlığı ya da aile içi ziyaret kaynaklı bulaşmaların yaşandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tüm Samsunluların durumun ciddiyetini anlayıp etraflarındaki herkesi uyararak virüsün bulaşmadığı güvenli alanlar oluşturması artık şart. Sevdiklerimizin arkasından ağlamak istemiyorsak aşı ülkemize gelene kadar en üst düzeyde mücadele etmek, gerekmedikçe evlerimizden çıkmamak, maske ve sosyal mesafeye hiç olmadığı kadar önem vermek zorundayız. Tüm Samsunluları özellikle önümüzdeki aylarda hiç olmadığı kadar dikkatli olmaya davet ediyorum. Zor bir süreci en ön cephede yürüten sağlık çalışanlarımız, risk grubundaki hastalarımız, yaşlılarımız adına bunu istiyorum. Artık mazeret üretmenin, 'Zaten bana bir şey olmaz' demenin zamanı değil. Hep beraber el birliğiyle mücadele edelim, şehrimizi pandemi mücadelesiyle tekrar Türkiye'ye örnek il haline getirelim."



