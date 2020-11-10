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Aktüel Samsun Valiliğinden 10 Kasım töreni açıklaması:
Aktüel

Samsun Valiliğinden 10 Kasım töreni açıklaması:

"10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında düzenlenen çelenk sunma törenine Valimizin geç kaldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, Valimiz Zülkif Dağlı tören alanına zamanında gelmiştir"

Yeniakit Publisher
2020-11-10 14:08:44 -
Samsun Valiliğinden 10 Kasım töreni açıklaması:

SAMSUN (AA) - Samsun Valiliğinden, kentteki 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamındaki programa ilişkin bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Samsun'da düzenlenen çelenk sunma töreninden sonra bazı basın yayın organlarında "10 Kasım törenine Vali geç kaldı, Belediye Başkanı son anda yetişti" şeklinde çıkan haberler üzerine açıklama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında düzenlenen çelenk sunma törenine Valimizin geç kaldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, Valimiz Zülkif Dağlı tören alanına zamanında gelmiştir. Sayın Valimiz ve Garnizon Komutanı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulduktan sonra saygı duruşu için sirenler çalmış olup, saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı'mız okunarak şanlı bayrağımız göndere çekilmiştir.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunmasının akabinde Vali tarafından Anıt Şeref Defteri imzalanarak okunmuştur. Büyükşehir Belediye Başkanlığının çelengi de saygı duruşundan sonra Atatürk Anıtı'na sunulmuştur. 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarımızın katılımıyla mutat ve kurallara uygun olarak ifa edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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