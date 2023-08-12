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Gündem Samsun Valiliği bir kez daha uyardı: Bugün de denize girmeyin
Gündem

Samsun Valiliği bir kez daha uyardı: Bugün de denize girmeyin

Yeniakit Publisher
2023-08-12 14:20:00 -
Samsun Valiliği bir kez daha uyardı: Bugün de denize girmeyin

Samsun Valiliği, rüzgarın etkili olduğu şehirde vatandaşlara “Bugün de denize girmeyin” uyarısında bulundu.

Son yıllardaki en çok boğulma vakalarının yaşandığı yaz sezonunu geçiren Samsun’da, valilik vatandaşları yine uyardı.

Denize girilmemesi uyarısı yapan Samsun Valiliği, “Kıymetli hemşehrilerimiz; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bugün ilimiz sahilinde rüzgar beklendiğinden, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesini önemle rica ederiz” ifadelerine yer verdi.

Valilik dün ve ondan önceki gün de fırtına dolayısıyla denize girilmemesi uyarısında bulunmuştu.

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