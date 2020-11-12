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Aktüel Samsun, Sinop, Tokat, Kastamonu ve Çankırı'da sigara denetimi
Aktüel

Samsun, Sinop, Tokat, Kastamonu ve Çankırı'da sigara denetimi

Yeniakit Publisher
2020-11-12 17:46:20 -
Samsun, Sinop, Tokat, Kastamonu ve Çankırı'da sigara denetimi

SAMSUN (AA) - Samsun, Sinop, Tokat, Kastamonu ve Çankırı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sigara içilmemesi konusunda ekipler denetim yaptı.

Samsun Valiliğince koronavirüsü önlemek için bugünden itibaren kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar ile toplu taşıma araçlarının durakları gibi alanlarda sigara içilmesi yasaklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek caddelerinde denetim gerçekleştirdi.

- Sinop

Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sigara içilmemesi kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Sinop Valiliğince Kovid-19'un yayılımını önlemek için bugünden itibaren kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar ile toplu taşıma araçlarının durakları gibi alanlarda sigara içilmesi yasaklandı.

Yasak kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek caddelerinde anonslar yaparak Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda ikazda bulundu.

Maske takılması, sosyal mesafeye dikkat ederek hareket edilmesi ve sigara içilmemesi konusunda uyarılar yapan ekipler, ayrıca yürüyerek sigara içtikleri görülen vatandaşları da söz konusu yasakla ilgili bilgilendirdi.

Sinop Vailiğinden yapılan açıklamada ise kentte insanların yoğun olarak bulunduğu park, cadde ve sokaklarda sigara kullanımının yasaklandığı, 65 yaş ve üzeri vatandaşların da saat 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlandığı duyuruldu.

- Tokat

Tokat Valiliğince, Kovid-19'un yayılımını önlemek için bugünden itibaren kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar ile toplu taşıma araçlarının durakları gibi alanlarda sigara içilmesi yasaklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek caddelerinde denetim yaptı.

- Kastamonu

Kastamonu Valiliği tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içilmesinin yasak olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 14 Eylül'de yapılan İl Hıfzıssıhha Kurul kararıyla kentte insanların yoğun olarak bulunduğu yerlerde sigara içmenin yasaklandığı hatırlatılarak, bu yasağın devam ettiği belirtildi.

Kent merkezi ve ilçelerde sigara yasağına yönelik denetim yapıldı.

- Çankırı

Vali Abdullah Ayaz, Çankırı'da Atatürk Bulvarı, otobüs durakları, pazar yerleri ve vatandaşların kalabalık olduğu yerlerde sigara içilmesinin yasaklandığını belirtti.

Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki koronavirüs vaka sayılarındaki artışın devam ettiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında yeni kısıtlamaların getirildiğinin altını çizen Ayaz, "Buna paralel olarak İl Hıfzıssıhha Kurulu olarak karar aldık. Pazar yerlerinde sigara içilmesini daha önce yasaklamıştık. Bundan sonra Atatürk Bulvarı'nda, otobüs durakları ve pazar yerlerinde, vatandaşlarımızın kalabalık olduğu yerlerde sigara içilmesi tamamen yasaklandı." dedi.

65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatlerinde henüz bir düzenlemeye gitmediklerini vurgulayan Ayaz, şunları kaydetti:

"Gençler, büyüklerimizi hasta etmeye devam ediyor. Hala 65 yaş üzeri hasta sayımız ciddi manada her geçen gün artıyor. Maalesef kış geliyor. Açık hava avantajımızı giderek kaybediyoruz. Vatandaşlarımızdan daha az sosyalleşme, daha az seyahat, daha az hareket, daha az temas etmelerini istiyoruz. İşin sonu kötü bitiyor. En son vefat sayısını 159 olarak açıklamıştım. Bu sayıya yeni vatandaşlarımız da eklendi. Onun için biraz daha tedbirli olacağız."





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