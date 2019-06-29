Samsun sebze ve meyve fiyatları

Samsun’da pazar yerlerinde fiyatlar adeta dip yaptı.

Pazar yerlerinde yaz sebze ve meyveleri tezgahları şenlendirdi. Patates, domates, salata ve soğan düşük etiket fiyatları ile vatandaşların yüzü güldürürken, sivri biber, fasulye, patlıcan ise yüksek etiket fiyatları ise cep yaktı. Samsun’da kurulan pazarlarda bazı sebze ve meyvelerin kilogram fiyatları ise şu şekilde:

Patates 1 buçuk lira, domates 1 buçuk lira, salata 2 lira, soğan 1 buçuk ile 2 lira, fasulye 5 lira, sivri biber 8 lira, patlıcan 4 lira, marul 3 lira ile 5 lira arası, dolma biber 5 lira, karpuz kilosu 1 lira, kayısı 5 lira, kiraz 4 ile 6 lira arası ve üzüm 5 lira.