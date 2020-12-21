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Aktüel Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheli adliyede
Aktüel

Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheli adliyede

Yeniakit Publisher
2020-12-21 11:21:06 -
Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheli adliyede

SAMSUN (AA) - Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 21'i adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 29 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılardan 8'i savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

Ekipler, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçu kapsamında yasa dışı bahis organizasyonu yapan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki çalışma gerçekleştirmiş, üç gün önce Samsun merkezli Van, İstanbul ve Amasya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonda, kurusıkı tabanca, 67 fişek, 2 bin 300 lira para, 457 banka kartı, 358 kullanılmamış sim kart, 35 cep telefonu, tablet ve12 hard disk ele geçirmiş, paravan şirketin tüm malvarlığına, şüphelilerin yasa dışı bahiste kullanılan banka hesaplarına ve 2 otomobile el konulmuştu.

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