  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun Kızılay Şubesi Başkanı Dr. Demirel, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Aktüel

Samsun Kızılay Şubesi Başkanı Dr. Demirel, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-09 22:46:36 -
Samsun Kızılay Şubesi Başkanı Dr. Demirel, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

SAMSUN (AA) - Samsun Kızılay Şube Başkanı Dr. Habip Demirel, bir süre önce yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun bakımda tedavi gören Demirel'in vefat ettiğini duyurdu.

Kızılay camiasına başsağlığı dileyen Dağlı, "Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Kızılay Samsun Şube Başkanımız Dr. Habib Demirel'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Kızılay camiasına başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Reuters Binali Yıldırım bombasını patlattı!
Gündem

Reuters Binali Yıldırım bombasını patlattı!

İngiliz haber ajansı Reuters, Binali Yıldırım'ın cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevine getirilebilme ihtimalinin yüksek olduğunu iddia etti..
Arap ülkesinden olay çıkış! Biden'e köpek dediler
Dünya

Arap ülkesinden olay çıkış! Biden'e köpek dediler

ABD Başkanı Donald Trump'ın en yakın destekçisi olan Suudi Arabistan, Joe Biden'a kutlama mesajı gönderse de ülkede büyük bir yas hakim. Ülk..
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında flaş gelişme! 15 kilometreye düştü
Dünya

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında flaş gelişme! 15 kilometreye düştü

Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarılmasının ardından ilerleyişini sürdüren Azerbaycan, Hankendi'ye doğru yürüyor. Ajanslar, mesafenin 15 ..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay