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Ekonomi Samsun, gastronomi turizminde payını arttıracak
Ekonomi

Samsun, gastronomi turizminde payını arttıracak

Samsun’un 220 çeşit yemeğiyle gastronomi turizminden aldığı payın yukarı taşınması için düğmeye basılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 20:39:00 -
Samsun, gastronomi turizminde payını arttıracak

Keşkek, nokul, haluçka, baklalı sarma, fasulye turşu kavurması, katık sündürmesi, büryan, kâğıtta hamsi, karmaç, kıvratma, kocakarı gerdanı, paluze gibi yöresel lezzetlerin tariflerinin hem yazılı hem de görüntülü olarak hazırlanması için çalışma başlatılıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, ‘Samsun Yemekleri’ başlıklı envanter çalışmasında 220 çeşit yemek tespit ettiklerini söyledi. Çalışma kapsamında kamu ve özel kurumlar, belediyeler, üniversitelerle iş birliği yapacaklarını belirten İpekdal, “Büyük otellerin mutfaklarının yanı sıra kırsal kesimde geleneksel usullerle yapılan yemeklerin videolu çekimleri yapılacak. Samsun yemeklerini bir kültür olarak yaşayacak hale getirme, hem görüntülü hem de kitap şeklinde insanların istifadesine sunma niyetindeyiz” dedi.

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