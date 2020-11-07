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Aktüel Samsun Devlet Opera ve Balesi "Rondo Ala Turka - Güldestan" balesini tekrar sahneledi
Aktüel

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Rondo Ala Turka - Güldestan" balesini tekrar sahneledi

Yeniakit Publisher
2020-11-07 21:29:51 -
Samsun Devlet Opera ve Balesi "Rondo Ala Turka - Güldestan" balesini tekrar sahneledi

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "Rondo Ala Turka - Güldestan" balesini tekrar sanatseverlerin beğenisine sundu.

SAMDOB, geçen sezonlarda sahneye konulan ve büyük beğeni toplayan eserlerden "Rondo Ala Turka - Güldestan" balesini istek üzerine tekrar sahneledi.

Libretto ve koreografisini Beyhan Murphy'nin, rejisini Arkın Zire'nin üstlendiği eser, sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sahneye konuldu.

Mozart'ın müziklerinin kullanıldığı "Rondo Ala Turka" bölümünde, klasisizm ve modernizm arasındaki git geller, bir bale kumpanyasındaki tatlı çekişmeler anlatılıyor.

Mercan Dede'nin müziklerinin kullanıldığı "Güldestan" bölümünde ise sosyokültürel anlamda geçmişle ilgili birçok konu yer alıyor.

Eser, Türk dans repertuvarının özgün yapıtlarının başında gelmesi ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü projesi olarak hayata geçirilmesiyle ilk olma özelliğini de taşıyor.



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