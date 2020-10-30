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Aktüel Samsun Devlet Opera ve Balesi "Operacapella" konseri verecek
Aktüel

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Operacapella" konseri verecek

Yeniakit Publisher
2020-10-30 11:57:54 -
Samsun Devlet Opera ve Balesi "Operacapella" konseri verecek

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) ''Operacapella" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle, türküleri acapella müzik türüyle birleştirerek "Operacapella'' konserini, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Enstrüman olarak insan sesinin kullanıldığı acapella müzik türünün ilk defa türkülerle buluşacağı konserde yüzlerce yıldır nesilden nesile aktarılan anonim türküler, acapella tarzında düzenlendi.

''Operacapella'' konserinde SAMDOB koro sanatçılarından sopranolar Ecem Topçu, Nurcan Alkaç, Seran Şanal, mezzo sopranolar Gülay Şahiner, Polen Yağmur Arslan, Selin Yılmaz, Serap Bölek, tenorlar Metin Bayram, Dinçer Gökçe, Halil Kaplan, bariton Murat Çamlıtepe, bas bariton Yağmur Oksayoğlu ve bas Eray Dönmez yer alacak. Konserde konuk sanatçı piyanist Olga Hasanova sanatçılara eşlik edecek. Işık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz'ın yaptığı konserin koro şefliğini Raushan Baigulakova üstlenecek.

Konserde, düzenlemesi Ali Sevgi’ye ait ''Laçin'', düzenlemesi Hakan Önsöz'a ait ''Kızılcıklar Oldu mu?'', düzenlemesi Tolga Gülen’e ait ''Vardar Ovası'' ve ''Bilal Oğlan'', bestesi Neşet Ertaş'a düzenlemesi Erdal Tuğcular'a ait "Suda Balık Oynuyor'', bestesi Cihangir Cihangirov'a ait ''Aygız'', düzenlemesi Güneş Apaydın'a ait ''Burçak Tarlası'', düzenlemesi Aida Huzeyinova'ya ait ''Ne baxırsan'', düzenlemesi Hayri Akay'a ait ''Turnalar'', düzenlemesi Galim Berekeşev'e ait ''Nazkonir'', düzenlemesi Sveşkinov’a ait ''Kolokolçik'', bestesi Zülfü Livaneli’ye düzenlemesi Çelik Kasapoğlu’na ait ''Ey özgürlük'' türküleri seslendirilecek. Konserde, Bach’ın klasik batı müziği türünde bestelediği ''Bach si minör suit badinerie'' eseri de acapella tarzında seslendirilerek sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Tedbirler kapsamında 134 kişinin katılabileceği konser, 31 Ekim'de saat 20.00'de başlayacak.

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