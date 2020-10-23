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Aktüel Samsun Devlet Opera ve Balesi "Carmen Operasından Bölümler" konseri verecek
Aktüel

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Carmen Operasından Bölümler" konseri verecek

Yeniakit Publisher
2020-10-23 09:56:46 -
Samsun Devlet Opera ve Balesi "Carmen Operasından Bölümler" konseri verecek

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), klasik opera eserlerinden "Carmen Operasından Bölümler" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre konser, sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla düzenlenen koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Konserde solist sanatçılara piyanist Onur Altıparmak eşlik edecek.

Klasik müzik tarihine adını altın harflerle yazan Bizet'in bestelediği "Carmen" operasından bölümlerin seslendirileceği konserde solistler, mezzo soprano Stare Çelebi, tenor Özer Öndeş, Murat Göçken, sopranolar Elif Demir ve Gamze Barhan, mezzo soprano Leyla Ceren Koç yer alırken Berkçan Beniç ise anlatıcı olarak katılacak.

Carmen operasından seçilen arya ve düetler piyano eşlikli şan konseri ile sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Toplam 134 kişinin katılabileceği konser, yarın saat 20.00'de başlayacak.

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