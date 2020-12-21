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Aktüel Samsun, Amasya, Sinop ve Çankırı'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 507 kişiye ceza
Aktüel

Samsun, Amasya, Sinop ve Çankırı'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 507 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-21 18:12:17 -
Samsun, Amasya, Sinop ve Çankırı'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 507 kişiye ceza

SAMSUN (AA) - Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ve alınan tedbirleri ihlal edenlere 1 milyon 19 bin 268 lira ceza kesildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 Aralık Cuma günü saat 21.00 ile 21 Aralık Pazartesi günü saat 05.00 arasında denetim yapıldı.

Denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlaması ve salgın tedbirlerine uymayan 439 kişiye 1 milyon 19 bin 268 bin lira idari para cezası kesildi.

- Çankırı

Çankırı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 23 kişiye ceza kesildi.

- Amasya

Amasya'da hafta sonu, belirlenen saatlerdeki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 32 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.

- Sinop

Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 13 kişiye idari para cezası kesildi.

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