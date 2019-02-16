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Şampiyonluk sevincini Başkan Kayda ile paylaştılar

Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nde şampiyon olarak adını Bölgesel Amatör Lige yazdıran Salihli Belediyespor Basketbol Takımı, kazandıkları şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya götürdü.

16 Şubat 2019 Cumartesi 13:13
Şampiyonluk sevincini Başkan Kayda ile paylaştılar

Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nde şampiyon olarak adını Bölgesel Amatör Lige yazdıran Salihli Belediyespor Basketbol Takımı, kazandıkları şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya götürdü.


Antrenör Murat Öztürk yönetimindeki Salihli Belediyespor Basketbol Takımı, 4 takımın yer aldığı grupta sezonu şampiyon tamamlayıp, adını bir üst lige yazdırdı. Şampiyon basketbolcular kazandıkları şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya götürüp, sevinçlerini Başkan Kayda ile paylaştı. Zorlu geçen sezonun ardından grubu şampiyon tamamladıklarını belirten Antrenör Murat Öztürk, “Şampiyon olup, adımızı bir üst lige yazdırdık. Amacımız basketbol kültürünü Salihli’de yaşatmak istiyoruz. Hedefimiz önümüzdeki sezon 2. Lig’e yükselmektir.” dedi.


Şampiyon basketbolcuları kutlayan Başkan Kayda da başarılı basketbolculara bölgesel amatör ligde başarılar diledi.


Ziyarette şampiyon basketbolculara Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Kulüp Başkanı Mustafa Yıldırım ile Belediye Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz eşlik etti.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 13:13
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