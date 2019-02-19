Şampiyonluğa koşan Başakşehir'in maçına sadece 1 kişi geldi
En yakın takipçisi Galatasaray'a puan farkını tekrar 6'ya çıkartan Başakşehir'i Antalyaspor maçında sadece 1 kişi destekledi.19 Şubat 2019 Salı 21:07
Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kazandığı haftada Antalyaspor ile deplasmanda karşılaştı. İstanbul ekibi yeni transferi Kudryashov'un attığı golle mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray ile arasındaki puan farkını tekrar 6'ya çıkartan Başakşehir'in kritik Antalyaspor galibiyetinde deplasman tribünü ise bomboş kaldı.
Sadece 1 tane bilet satıldı
Antalya'nın yerel basın muhabirlerinin aktardığı bilgiye göre Başakşehir'in deplasmandaki 1-0'lık galibiyetine sadece 1 Başakşehirli taraftar şahit oldu. Maç öncesinde sadece 1 deplasman bileti satıldığı belirtildi.
(Yeni Şafak)
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