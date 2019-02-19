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Şampiyonluğa koşan Başakşehir'in maçına sadece 1 kişi geldi

En yakın takipçisi Galatasaray'a puan farkını tekrar 6'ya çıkartan Başakşehir'i Antalyaspor maçında sadece 1 kişi destekledi.

19 Şubat 2019 Salı 21:07
Şampiyonluğa koşan Başakşehir'in maçına sadece 1 kişi geldi

Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kazandığı haftada Antalyaspor ile deplasmanda karşılaştı. İstanbul ekibi yeni transferi Kudryashov'un attığı golle mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray ile arasındaki puan farkını tekrar 6'ya çıkartan Başakşehir'in kritik Antalyaspor galibiyetinde deplasman tribünü ise bomboş kaldı.

Sadece 1 tane bilet satıldı

Antalya'nın yerel basın muhabirlerinin aktardığı bilgiye göre Başakşehir'in deplasmandaki 1-0'lık galibiyetine sadece 1 Başakşehirli taraftar şahit oldu. Maç öncesinde sadece 1 deplasman bileti satıldığı belirtildi.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 21:07
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