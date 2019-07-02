Şampiyonlar Teknofest’te buluşacak TEKNOFEST kapsamında düzenlenen, 32 lisanslı pilotun yarıştığı Türkiye Drone Şampiyonası’nın ikinci etabı Çanakkale'de tamamlanırken, şampiyonanın final yarışları İstanbul'da yapılacak.

Türkiye’nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası’nın ikinci etabı Çanakkale-Ayvacık-Behram Yolu üzerinde ATİ Havacılık Köyü’nde gerçekleşti. Hız ve manevra kabiliyeti yüksek, tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan araçlar ve 32 lisanslı pilot yarıştı. Çanakkale drone yarışları 9-39 yaş aralığındaki drone kullanıcılarının nefes kesen mücadelesine sahne oldu. Türkiye Drone Şampiyonası ikinci etabında birinci Atakan Mercimek, ikinci Özgür Can Özçelik ve üçüncü Eril Kun oldu. Final yarışları ise İstanbul’da gerçekleştirilecek. Türkiye Şampiyonu pilotlar, 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek TEKNOFEST 2019’un ev sahipliğindeki ‘Dünya Drone Kupasında’ ülkemizi temsil edecek.

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