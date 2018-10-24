Şampiyonlar Ligi'nde müthiş maç! 6 gol var kazanan yok

Şampiyonlar Ligi F Grubu 3. hafta maçı Lyon ile Hoffenheim arasında Wirsol Rhein-Neckar Arena'da oynandı ve 3-3 sona erdi.

Lyon 27. dakikada Traore ile öne geçerken,

Hoffenheim 33. ve 47. dakikalarda Kramaric ile üstünlüğü ele geçirdi.

59. dakikada Mdombele maça beraberliği getirdi.

67. dakikada sahneye çıkan Depay ise takımı Lyon'u 3-2 öne taşıdı.

90+2. dakikada ev sahibinde Joelinton, attığı golle skoru belirledi: 3-3!

Karşılaşma 3-3 sona erdi

Bu sonucun ardından Lyon 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puana yükseldi ve 6 puanlı Manchester City'nin ardından 2. sırada yer aldı. Hoffenheim ise 2 puan ve averajla Shakhtar Donetsk'in önünde 3. sıraya yerleşti.

F Grubu'nun 4. haftasında Hoffenheim, kendisi için hayati önem taşıyan maçta Lyon deplasmanına konuk olacak.