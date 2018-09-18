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Şampiyonlar Ligi'nde Messi fırtınası

Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Messi'nin 3 gol attığı gecede PSV'yi 4-0 mağlup etti.

18 Eylül 2018 Salı 22:42
Şampiyonlar Ligi'nde Messi fırtınası

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun ilk maçında Barcelona, Camp Nou'da PSV Eindhoven'ı konuk etti. Kaptan Lionel Messi'nin yine şov yaptığı maçta Barcelona, PSV engelini 4-0 ile geçti.

Lionel Messi, 32. dakikada harika bir frikik golüyle perdeyi açarken ilk yarı 1-0 sona erdi.

MESSI YENİDEN SAHNEDE

İkinci yarıda bir anda vites yükselten Barça, 75'te Dembele ve 77'de bir kez daha Messi'nin attığı gollerle skoru 3-0 yaptı. Son sözü ise yine Lionel Messi söyledi ve Barcelona, PSV'yi 4-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekipte Samuel Umtiti, 79. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona, deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak. PSV ise sahasında Inter'i konuk edecek.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 22:42
  1. Psv Eindhoven
  2. Fc Barcelona
  3. Lionel Messi
  4. Barcelona
  5. Messi

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