Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar şifresiz? İşte, şifresiz yayınlanacak maçlar

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. Peki, sporseverler Devler Ligi maçlarını şifresiz kanaldan izleyebilecek mi? İşte, şifresiz yayınlanacak maçlar…

Şampiyonlar Ligi maçları ülkemizde beIN Sport’tan naklen yayınlanıyor. beIN Sport’tan mücadeleleri takip etmek için digiturk üyeliği gerekiyor. Paket almak istemeyenler ise online olarak tek maç satın alıp, Şampiyonlar Ligi mücadelelerini takip edebilir.

beIN Sport'tan naklen yayınlanacak maçlar!

19.55 Genk-Napoli beIN SPORTS HD 1

19.55 Slavia Prag-Dortmund beIN SPORTS HD 2

22.00 Liverpool-Salzburg beIN SPORTS MAX HD 1

22.00 Valencia-Ajax beIN SPORTS MAX HD 2

22.00 Lille-Chelsea beIN SPORTS HD 2

22.00 Zenit-Benfica beINCONNECT

22.00 RB Leipzig-Lyon beIN CONNECT

22.00 Barcelona-Inter beIN SPORTS HD 1

Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar şifresiz?

Şampiyonlar Ligi maçlarını şifresiz kanaldan izlemek isteyenler içinse güzel bir haberimiz var. Azerbaycan’da yayın yapan CBC Sport, Devler Ligi maçlarından bazılarını naklen ve şifresiz yayınlayacak.

İşte, CBC Sport’tan şifresiz yayınlanacak maçlar?

19.55 Genk-Napoli

22.00 Barcelona-Inter

CBC Sport şifresiz nasıl izlenir?

CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.

CBC Sport uydu ve frekans bilgileri

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500

CBC Sport tek çanakla izlenir mi?

1.adım

Maçı Türksat çanağından izleyecekseniz; çanak anteninizde bulunan mevcut Türksat LNB'sinin tam olarak sağ bitişiği(arkadan bakınca) 2. LBN'yi yerleştirin. Bu yerleştirme işlemini bant-plastik kelepçe veya multifeed denen 2-3-4... uyduyu izleme şansı veren aparatı alarak da yapabilirsiniz.

2.adım

Azerspace LNB'sini sabitledikten sonra Türksat LNB'sinden gelen kablo ile Azerspace LNB'sinden gelen kabloları birleştirmek için diseq kullanmanız gerekmektedir. Türksat LNB'sinden gelen kabloyu, diseqc'in 1. girişine, Azerspace LNB'sinden gelen kabloyu ise diseqc'in 2. girişine takınız. Diseqc'in ortasındaki giriş ise uydu cihazına Receiver'e gidecektir.

3.adım

Uydu alıcınızdan Menü-Uydu ekle bölümünden Azersat46 ekleyip bu uydu için Anten/Diseqc ayarlarından diseqc 1-2-3- veya a-b-c olarak seçiniz. Azerspace uydusunun diseqc girişini TV'den de ''2''(B) Türksat'ın TV'den diseqc girişini ise diseqc 1(A) olarak seçiniz.

4.adım

Daha sonra kanalların frekanslarını manuel olarak girip taratın. İdman/ CBC Sport HD / Az TV SD yayınları için cihazına Biss şifre girmeniz gerekecektir.

Önemli! Hotbird'e ayarlanmış çanağınızı Azerspaceye dönüştürmek için Hotbird çanağındaki LNB'yi çıkartıp Türksat çanağınızın arkadan bakınca sağına bant, plastik kelepçe veya multiifeed ile sabitlendikten sonra TV'den Hotbird uydusundan aşağıdaki kanalların frekanslarını taratın. Kanalların biss şifresini girdikten sonra izleyebilirsiniz.