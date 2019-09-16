Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı! İşte, Devler Ligi'nde haftanın fikstürü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup maçları heyecanı yarın başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup maçları heyecanı yarın başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 17 Eylül Salı günü başlıyor. Devler Ligi'nde ülkemizi Galatasaray temsil edecek. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı! 17 Eylül Salı 19.55 Inter (İtalya) - Slavia Prag (Çekya) 19.55 Olympique Lyon (Fransa) - Zenit (Rusya) 22.00 Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere) 22.00 Salzburg (Avusturya) - Genk (Belçika) 22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Barcelona (İspanya) 22.00 Benfica (Portekiz) - Leipzig (Almanya) 22.00 Chelsea (İngiltere) - Valencia (İspanya) 22.00 Ajax (Hollanda) - Lille (Fransa) 18 Eylül Çarşamba 19.55 Club Brugge (Belçika) - Galatasaray 19.55 Olympiakos (Yunanistan) - Tottenham (İngiltere) 22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Madrid (İspanya) 22.00 Bayern Münih (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan) 22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Atalanta (İtalya) 22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Manchester City (İngiltere) 22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya) 22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya) Grupta ilk iki sıra tur atlayacak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak. Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Gruplar Galatasaray'ın A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge, Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarıyla mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi grupları şöyle: A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille Maç tarihleri Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde: Grup 1. maçları: 17-18 Eylül Grup 2. maçları: 1-2 Ekim Grup 3. maçları: 22-23 Ekim Grup 4. maçları: 5-6 Kasım Grup 5. maçları: 26-27 Kasım Grup 6. maçları: 10-11 Aralık Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020 Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020 Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020 Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020 Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020 Yarı final rövanş maçları: 5-6 Mayıs 2020 Final maçı: 30 Mayıs 2020

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