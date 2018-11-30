Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Messi oldu

UEFA Şampiyonlar Liginde 5. haftanın en iyi futbolcusu belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi bu ödüle layık görüldü.

B Grubu'nda Barcelona'nın Hollanda deplasmanında PSV Eindhoven'ı 2-1 mağlup ettiği müsabakada Messi 1 gol, 1 asist ile mücadele etti.

Şampiyonlar Liginde bu sezon 3 maçta oynayan 31 yaşındaki futbolcu rakip fileleri 6 kez havalandırdı ve 1 de asist yaptı.

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