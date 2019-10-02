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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! İşte, Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta 1 Ekim'de oynanan maçlarla başladı. İşte. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...

02 Ekim 2019 Çarşamba 00:08
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! İşte, Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta 1 Ekim'de oynanan maçlarla başladı. İşte. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta bu gece oynanan maçlarla başladı. İşte, 4 grupta oynanan 8 maç ve oluşan puan durumları

A Grubu

Real Madrid-Club Brugge: 2-2

Galatasaray-PSG: 0-1

B grubu

Tottenham-Bayern Münih: 2-7

Kızılyıldız-Olympiakos: 3-1

C Grubu

Atalanta-Shakhtar: 1-2

Manchester City-Dinamo Zagreb: 2-0

D Grubu

Juventus-Leverkusen: 3-0

L.Moskova-Atletico Madrid: 0-2

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 00:08
  1. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!
  2. Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. toplu sonuçlar

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