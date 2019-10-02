Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! İşte, Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar
Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta 1 Ekim'de oynanan maçlarla başladı. İşte. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...02 Ekim 2019 Çarşamba 00:08
Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta 1 Ekim'de oynanan maçlarla başladı. İşte. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...
Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta bu gece oynanan maçlarla başladı. İşte, 4 grupta oynanan 8 maç ve oluşan puan durumları
A Grubu
Real Madrid-Club Brugge: 2-2
Galatasaray-PSG: 0-1
B grubu
Tottenham-Bayern Münih: 2-7
Kızılyıldız-Olympiakos: 3-1
C Grubu
Atalanta-Shakhtar: 1-2
Manchester City-Dinamo Zagreb: 2-0
D Grubu
Juventus-Leverkusen: 3-0
L.Moskova-Atletico Madrid: 0-2
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