Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! İşte, Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta 1 Ekim'de oynanan maçlarla başladı. İşte. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta 1 Ekim'de oynanan maçlarla başladı. İşte. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları... Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta bu gece oynanan maçlarla başladı. İşte, 4 grupta oynanan 8 maç ve oluşan puan durumları A Grubu Real Madrid-Club Brugge: 2-2 Galatasaray-PSG: 0-1 B grubu Tottenham-Bayern Münih: 2-7 Kızılyıldız-Olympiakos: 3-1 C Grubu Atalanta-Shakhtar: 1-2 Manchester City-Dinamo Zagreb: 2-0 D Grubu Juventus-Leverkusen: 3-0 L.Moskova-Atletico Madrid: 0-2

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