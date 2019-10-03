Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! İşte, Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta 2 Ekim Çarşamba akşamı oynanan maçlarla tamamlandı. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları ve oluşan puan durumları...

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta 2 Ekim Çarşamba akşamı oynanan maçlarla tamamlandı. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları ve oluşan puan durumları... Devler Ligi'nde heyecan ikinci hafta maçlarıyla sürdü. 8 grupta oynanan 16 maçla 2. hafta tamamlandı. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde 2 Ekim Çarşamba günü oynanan maçlar ve alınan sonuçlar... Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları E Grubu Genk-Napoli: 0-0 Liverpool-Salzburg: 4-3 F Grubu Slavia Prag-Dortmund: 0-2 Barcelona-Inter: 2-1 G Grubu Zenit-Benfica: 3-0 RB Leipzig-Lyon: 0-2 H Grubu Valencia-Ajax: 0-3 Lille-Chelsea: 1-2

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