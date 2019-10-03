Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! İşte, Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar
Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta 2 Ekim Çarşamba akşamı oynanan maçlarla tamamlandı. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları ve oluşan puan durumları...03 Ekim 2019 Perşembe 00:21
Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta 2 Ekim Çarşamba akşamı oynanan maçlarla tamamlandı. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları ve oluşan puan durumları...
Devler Ligi'nde heyecan ikinci hafta maçlarıyla sürdü. 8 grupta oynanan 16 maçla 2. hafta tamamlandı. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde 2 Ekim Çarşamba günü oynanan maçlar ve alınan sonuçlar...
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
E Grubu
Genk-Napoli: 0-0
Liverpool-Salzburg: 4-3
F Grubu
Slavia Prag-Dortmund: 0-2
Barcelona-Inter: 2-1
G Grubu
Zenit-Benfica: 3-0
RB Leipzig-Lyon: 0-2
H Grubu
Valencia-Ajax: 0-3
Lille-Chelsea: 1-2
YORUM YAZ