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Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları! İşte, Şampiyon Ligi’nde toplu sonuçlar

Şampiyonlar Ligi grup maçları 17 Eylül Salı akşamı oynanan mücadelelerle başladı. İşte, Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları!

18 Eylül 2019 Çarşamba 00:39
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları! İşte, Şampiyon Ligi’nde toplu sonuçlar

Şampiyonlar Ligi grup maçları 17 Eylül Salı akşamı oynanan mücadelelerle başladı. İşte, Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları! 

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan başladı. 17 Eylül Salı günü oynanan mücadeleler ve alınan sonuçları sizler için derledik.

İşte, gecenin sonuçları!

Inter-Slavia Prag: 1-1

Lyon-Zenit:1-1

Napoli-Liverpool: 2-0

Salzburg-Genk;

Borussia Dortmund-Barcelona: 0-0

Benfica-Leipzig:1-2

Chelsea-Valencia: 0-1

Ajax-Lille: 3-0

18 Eylül Çarşamba

19.55 Club Brugge (Belçika) - Galatasaray

19.55 Olympiakos (Yunanistan) - Tottenham (İngiltere)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Atalanta (İtalya)

22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Manchester City (İngiltere)

22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)

Grupta ilk iki sıra tur atlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak. 

Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak. 

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. 

Gruplar

Galatasaray'ın A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge, Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarıyla mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi grupları şöyle: 

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray 

B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız 

C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta 

D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova 

E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk 

F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag 

G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig 

H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille 

 

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 00:39
  1. İstanbul
  2. Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları!
  3. Şampiyon Ligi’nde toplu sonuçlar
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  5. UEFA Şampiyonlar Ligi

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