Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları! İşte, Şampiyon Ligi’nde toplu sonuçlar Şampiyonlar Ligi grup maçları 17 Eylül Salı akşamı oynanan mücadelelerle başladı. İşte, Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları!

Şampiyonlar Ligi grup maçları 17 Eylül Salı akşamı oynanan mücadelelerle başladı. İşte, Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları! Şampiyonlar Ligi’nde heyecan başladı. 17 Eylül Salı günü oynanan mücadeleler ve alınan sonuçları sizler için derledik. İşte, gecenin sonuçları! Inter-Slavia Prag: 1-1 Lyon-Zenit:1-1 Napoli-Liverpool: 2-0 Salzburg-Genk; Borussia Dortmund-Barcelona: 0-0 Benfica-Leipzig:1-2 Chelsea-Valencia: 0-1 Ajax-Lille: 3-0 18 Eylül Çarşamba 19.55 Club Brugge (Belçika) - Galatasaray 19.55 Olympiakos (Yunanistan) - Tottenham (İngiltere) 22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Madrid (İspanya) 22.00 Bayern Münih (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan) 22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Atalanta (İtalya) 22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Manchester City (İngiltere) 22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya) 22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya) Grupta ilk iki sıra tur atlayacak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak. Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Gruplar Galatasaray'ın A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge, Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarıyla mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi grupları şöyle: A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

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