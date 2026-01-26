Şampiyonlar Ligi’nde dev randevu: Manchester City-Galatasaray maçının hakemi açıklandı

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kader randevusuna çıkıyor. 28 Ocak Çarşamba günü İngiltere deplasmanında Manchester City ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı temsilcimizin maçını yönetecek hakem heyeti açıklandı. UEFA, bu zorlu mücadelede İspanyol ekolüne görev verdi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, grup aşamasının en kritik virajlarından birinde Manchester City deplasmanına konuk oluyor. 28 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak olan müsabakayı yönetecek isim belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Manchester City-Galatasaray karşılaşmasında İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, 28 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00'te deplasmanda İngiliz ekibi Manchester City ile karşılaşacak. Bu müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ile Diego Sanchez Rojo yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi de Jose Luis Munuera olacak.

Maçta VAR'da Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Robert Schröder görev alacak.

