Şampiyonlar Ligi’nde dev randevu: Manchester City-Galatasaray maçının hakemi açıklandı

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, grup aşamasının en kritik virajlarından birinde Manchester City deplasmanına konuk oluyor. 28 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak olan müsabakayı yönetecek isim belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, 28 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00'te deplasmanda İngiliz ekibi Manchester City ile karşılaşacak. Bu müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ile Diego Sanchez Rojo yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi de Jose Luis Munuera olacak.

Maçta VAR'da Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Robert Schröder görev alacak.