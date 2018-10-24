Şampiyonlar Ligi'nde Cengiz Ünder fırtınası

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Roma'nın gollerini 30 ve 43. dakikalarda Edin Dzeko, 50. dakikada milli yıldızımız Cengiz Ünder attı.

74. dakikada alkışlar eşliğinde yerini Kolarov'a bırakan Cengiz Ünder, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 3 maçta 2 gol 2 asistlik bir performans yakaladı.

Grubun diğer maçında Real Madrid evinde Viktoria Plzen'i 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Roma puanını 6'ya çıkardı ve aynı puanlı Real Madrid'in averajla önüne geçti. CSKA Moskova ise 4 puanla 3. sırada kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları:

AEK 0-2 Bayern Münih

Young Boys 1-1 Valencia

Manchester United 0-1 Juventus

Ajax 1-0 Benfica

Roma 3-0 CSKA Moskova

Hoffenheim 3-3 Lyon

Real Madrid 2-1 Plzen

Shakhtar 0-3 Manchester City