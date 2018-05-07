Şampiyonlar ligi ve Avrupa Kupası finalleri şifresiz kanalda!

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Şampiyonlar ligi ve UEFA Avrupa Ligi final karşılaşmaları TRT'den yayınlanacak.



UEFA EVRUPA LİGİ FİNALİ 16 MAYIS'TA



İspanya'nın Atletico Madrid ile Fransa'nın Olympique Marsilya takımları arasında 16 Mayıs Çarşamba günü Fransa'nın Lyon şehrinde oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali, TRTSPOR'dan naklen yayınlanacak. Hollandalı hakem Björn Kuipers düdük çalacağı mücadele saat 21.45'te başlayacak.



REAL MADRİD - LİVERPOOL FİNALİ 26 MAYIS'TA KIEV'DE



Cristiano Ronaldo'lu Real Madrid ile Muhammed Salah'lı Liverpool arasında 26 Mayıs Cumartesi günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçı ise TRT1'den naklen yayınlanacak. Sırp hakem Milorad Mazic yöneteceği bu dev maçın başlama saati ise 21.45.