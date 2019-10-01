Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı 1 Ekim Salı ve 2 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlarla devam edecek. Peki, Devler Ligi maçları şifreli kanaldan mı yayınlanıyor? İşte, merak ettiğiniz " Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz nasıl izlenir?” sorusunun cevabı…

Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ederken; futbolseverler aynı sorunun yanıtını aramaya başladı. Şampiyonlar Ligi maçları ülkemizde Süper Lig maçlarının da yayınlandığı beIN Sport'tan naklen yayınlanıyor.

Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz izlenir mi?

Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyenler beIN Sport'un tek maç satın alma özelliğinden faydalanabilir. Tek maç satın alma yöntemi ile online olarak arzu ettiğiniz maçı satın alabileceğiniz gibi farklı bir yöntemle de Şampiyonlar Ligi maçlarını takip edebilirsiniz.

CBC Sport yayın akışı!

Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sport Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçı naklen yayınlayacağını duyurdu. Söz konusu maçları CBC Sport ekranlarından izleyebilirsiniz.

1 Ekim Salı

19.55 Real Madrid-Club Brugge

22.00 Galatasaray-PSG

2 Ekim Çarşamba

19.55 Genk-Napoli

22.00 Barcelona-Inter

CBC Sport şifresiz nasıl izlenir?

CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.

CBC Sport uydu ve frekans bilgileri

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500

CBC Sport tek çanakla izlenir mi?

1.adım

Maçı Türksat çanağından izleyecekseniz; çanak anteninizde bulunan mevcut Türksat LNB'sinin tam olarak sağ bitişiği(arkadan bakınca) 2. LBN'yi yerleştirin. Bu yerleştirme işlemini bant-plastik kelepçe veya multifeed denen 2-3-4... uyduyu izleme şansı veren aparatı alarak da yapabilirsiniz.

2.adım

Azerspace LNB'sini sabitledikten sonra Türksat LNB'sinden gelen kablo ile Azerspace LNB'sinden gelen kabloları birleştirmek için diseq kullanmanız gerekmektedir. Türksat LNB'sinden gelen kabloyu, diseqc'in 1. girişine, Azerspace LNB'sinden gelen kabloyu ise diseqc'in 2. girişine takınız. Diseqc'in ortasındaki giriş ise uydu cihazına Receiver'e gidecektir.

3.adım

Uydu alıcınızdan Menü-Uydu ekle bölümünden Azersat46 ekleyip bu uydu için Anten/Diseqc ayarlarından diseqc 1-2-3- veya a-b-c olarak seçiniz. Azerspace uydusunun diseqc girişini TV'den de ''2''(B) Türksat'ın TV'den diseqc girişini ise diseqc 1(A) olarak seçiniz.

4.adım

Daha sonra kanalların frekanslarını manuel olarak girip taratın. İdman/ CBC Sport HD / Az TV SD yayınları için cihazına Biss şifre girmeniz gerekecektir.

Önemli! Hotbird'e ayarlanmış çanağınızı Azerspaceye dönüştürmek için Hotbird çanağındaki LNB'yi çıkartıp Türksat çanağınızın arkadan bakınca sağına bant, plastik kelepçe veya multiifeed ile sabitlendikten sonra TV'den Hotbird uydusundan aşağıdaki kanalların frekanslarını taratın. Kanalların biss şifresini girdikten sonra izleyebilirsiniz.