Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi 2. hafta maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta dün oynanan 8 maçla başladı. Dün oynanan maçta temsilcimiz Galatasaray evinde PSG'ye 1-0 mağlup oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Liverpool Salzburg maçı ne zaman saat kaçta? Lille Chelsea maçı hangi kanalda? Barcelona İnter maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi 2. hafta maç programı...

Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan maçlar kaç kaç bitti?

A Grubu

Real Madrid 2-2 Club Brugge



Galatasaray 0-1 Paris Saint Germain



B Grubu

Kızılyıldız 3-1 Olympiacos



Tottenham 2-7 Bayern Münih



C Grubu

Atalanta 1-2 Shaktar Donetsk



Manchester City 2-0 Dinamo Zagreb



D Grubu

Juventus 3-0 Bayern Leverkusen



Lokomotiv Moskova 0-2 Atletico Madrid



Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta hangi kanalda?

E Grubu

19.55 Genk - Napoli beIN SPORTS 2

22.00 Liverpool - Salzburg beIN SPORTS 3

F Grubu

19.55 Slavia Prag - Borussia Dortmund beIN SPORTS 1

22.00 Barcelona - İnter beIN SPORTS 2

G Grubu

22.00 Leipzig - Lyon beIN MAX 1

22.00 Zenit - Benfica beIN MAX 2

H Grubu

22.00 Valencia - Ajax beIN SPORTS 4

22.00 Lille - Chelsea beIN SPORTS 1

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar tur atlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak. Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi grupları

Galatasaray'ın A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge, Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarıyla mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi grupları şöyle:

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray

B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız

C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova

E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk

F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag

G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig

H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

Maç tarihleri

Grup 2. maçları: 1-2 Ekim

Grup 3. maçları: 22-23 Ekim

Grup 4. maçları: 5-6 Kasım

Grup 5. maçları: 26-27 Kasım

Grup 6. maçları: 10-11 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020

Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020

Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020

Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020

Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020

Yarı final rövanş maçları: 5-6 Mayıs 2020

Final maçı: 30 Mayıs 2020