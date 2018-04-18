Şampiyonlar Ligi kura çekimlerinde şike iddiası!

Roma Takımı'nın sezonluk kombine sahiplerine gönderdiği bir mail ortalığı karıştırdı. 12 Nisan Perşembe günü taraftarlara yollanan mailde, Roma'nın yarı finalde rakibi Liverpool olarak yer alıyor, hatta maçın yapılacağı stat ismi bile gönderilen mailde yer aldı. Bir gün önceden gönderilen mailin çekiliş sonrası doğru çıkması üzerine kıyamet koptu. Sosyal medya üzerinden ağır eleştirilerin hedef tahtası olan UEFA bir açıklama yaptı. UEFA sözcüsü yaptığı açıklamada, İtalyan kulübünün bilet testlerini yaparken teknik bir sorun nedeniyle böyle üzücü bir durumun meydana geldiğini ve Roma takımının bu durumu UEFA yetkilileriyle paylaştıklarını belirtti. Roma Kulübü’nden de benzeri bir açıklama yapılmasına rağmen kimseyi tatmin etmedi.

Meydana gelen teknik bir arıza, hangi takımın kiminle rakip olacağını bilmekle kalmamış ilk maçın hangi statta olacağını da tahmin etmiş. Bu olay tekrar sıcak-soğuk top hilesini gündeme getirdi.



SICAK- SOĞUK TOP HİLESİ



Hileli top iddiasını ilk defa Ahmet Çakar 2013'te katıldığı bir tartışma programında dile getirdi. UEFA'nın reytingi yüksek final maçları için kura çekiminde hileli top kullandığını belirten Çakar, böylece final maçlarında istenilen takımların eşleştiğini iddia etti.



2015 SKANDALLAR YILI



2015'te İsviçre polisi düzenlediği bir operasyonla FIFA’nın birçok üst düzey yetkilisini yolsuzluk gerekçesiyle gözaltına aldı. UEFA ve FIFA'daki yolsuzluk skandalları spor camiasına bomba gibi düştü. Yolsuzluk ve rüşvetten suçlu bulunan FIFA Başkanı Sepp Blatter ile UEFA Başkanı Michel Platini'ye 8 yıl futboldan men cezası verildi. Nedeni ise Blatter'in Platini’ye 2 milyon dolar "teknik danışmanlık" adı altında rüşvet vermesiydi. Hatta FIFA’da yirmi yıldır Dünya Kupası ile ilgili yayın hakları ve pazarlama konusunda 100 milyon dolara yakın yolsuzluk yapıldığı iddia ediliyor.

Eski FIFA başkanı Sepp Blatter 2016'da yaptığı bir açıklamada, Avrupa kupalarında kura çekilişindesıcak ve soğuk toplar kullanılarak hile yapıldığını iddia etti. Bu sayede güçlü takımların final öncesi karşı karşıya gelmesi engellenmiş olacak. Finalde karşı karşıya gelen güçlü takımlar dünyanın ilgisini üzerine çekmemiş olacak ve böylece daha çok gelir sağlanmış olacak. Hileli top iddiası İspanya medyasında sıkça gündeme geldi. Buna göre, final maçında iki İspanyol takımının olmaması için soğuk-sıcak top hilesiyle yarı finalde birbirine rakip olması sağlanıyor.



2007-2017 yılları arasında Barcelona, Manchester United, Bayern München, Real Madrid gibi takımları üçer defa final maçı oynarken, Chelsea ve Juventus ise ikişer defa final maçı oynama şansı yakaladı. Diğer yandan aynı dönemlerde Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarına baktığımızda ise bu rakamlar daha da büyüyor. Real Madrid 7, Barcelona 7, Bayern Munich 6, Chelsea 5, Manchester United 4, Juventus 2 kez yarı finalde oynama şansı yakaladı.

Geçtiğimiz yıl yapılan çeyrek final kura çekiminde Barcelona'nın bir diğer İspanyol takımı olan Atletico Madrid ile eşleşmesi tartışmalara neden olmuş ve tekrar sıcak-soğuk top hilesini gündeme getirmişti.

Sadece son on yılın istatistiğine baktığımızda mali açıdan zengin taraftar grubuna sahip ve küresel popülitesi olan İspanyol ve İngiliz takımlarının üst sıralarda yer alması dikkat çekicidir.



TÜRK TAKIMLARI ÇEYREK FİNALDE



Türkiye'den şimdiye kadar Şampiyonlar Ligi'ne 5 takım katıldı. Galatasaray 14, Beşiktaş ve Fenerbahçe 6'şar, Bursaspor ile Trabzonspor 1'er defa mücadele etme şansı yakaladı.

2000-2001 sezonunda çeyrek finalde İspanya takımı Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray, yenilerek lige veda etti 2012-13 döneminde çeyrek finale çıkan Galatasaray yine Real Madrid ile eşleşti. Yapılan karşılaşmalarda Galatasaray elenerek Avrupa Ligi'ne veda etti. Ayrıca 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe çeyrek finalde Chelsea ile eşleşmiş ve elenmişti.

Son yıllarda UEFA ve FIFA’da meydana gelen rüşvet ve yolsuzluk skandallarından sonra geniş çaplı soruşturmaların yapılmamış olması, Şampiyonlar Ligi için düzenlenen kura çekimlerinde sıcak-soğuk top iddiasını güçlendirmektedir. Bu da demek oluyor ki Türk takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kadar çıkması büyük bir başarı olmakla beraber her seferinde güçlü takımlarla eşleşmesi neticesinde elenmesi, Türkiye’ye büyük bir haksızlık yapıldığını ortaya koyuyor.