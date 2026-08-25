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Spor Şampiyonlar Ligi Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026-27 Devler Ligi takvimi ve torbalar
Spor

Şampiyonlar Ligi Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026-27 Devler Ligi takvimi ve torbalar

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Şampiyonlar Ligi Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026-27 Devler Ligi takvimi ve torbalar

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda gözler yeni sezon eşleşmelerine çevrildi. Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak sorusunun yanıtını ararken UEFA resmi takvimini duyurdu. Dev organizasyonda 36 takımın rakipleri Monako'da düzenlenecek görkemli törenle netlik kazanacak. İşte muhtemel torbalar.

2026-2027 sezonu Devler Ligi maratonunda heyecan play-off rövanş karşılaşmalarıyla tepe noktasına ulaştı. Temsilcilerimizin de yer aldığı lig aşaması öncesinde kura tarihi, yayın kanalı ve saat detayları netleşti. Futbol dünyasının merakla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi yayını canlı olarak ekranlara gelecek.

2026-2027 ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA tarafından açıklanan resmi takvime göre 2026-2027 Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Fransa'nın Monako kentinde bulunan Grimaldi Forum'da düzenlenecek olan görkemli organizasyon, TSİ 19.00'da başlayacak.

 

DEVLER LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği kura çekiminin UEFA Resmi Web Sitesi üzerinden ve TRT Spor gibi spor kanallarından takip edilmesi bekleniyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI

Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı mücadeleleri devam ediyor. Bununla birlikte netleşecek torbaların öncesindeki muhtemel görünümü şöyle:

 

1. TORBA

PSG

Bayern Münih

Real Madrid

Liverpool

Inter

Manchester City

Arsenal

Barcelona

Atletico Madrid

 

2. TORBA

Borussia Dortmund

A.S Roma

Sporting Lizbon

Aston Villa

Porto

Manchester United

Club Brugge

Real Betis

PSV

 

3. TORBA

Feyenoord

Lille

Lyon/Fenerbahçe (Netleşmedi)

Bodo/Glimt (Netleşmedi)

Napoli

Leipzig

Villarreal

Shakhtar Donetsk

Galatasaray

 

4. TORBA

Celtic (Netleşmedi)

Slavia Prag

Stuttgart

AEK (Netleşmedi)

Celje (Netleşmedi)

Como

RC Lens

Hapoel Beer Sheva (Netleşmedi)

Viking (Netleşmedi)

 

2026-2027 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Lig aşamasında oynanacak 8 haftalık karşılaşmalar Eylül ayında başlayacak ve Ocak ayının sonunda tamamlanacak. UEFA'nın belirlediği maç haftası takvimi şu şekildedir:

Hafta 1: 8-10 Eylül 2026

Hafta 2: 13-14 Ekim 2026

Hafta 3: 20-21 Ekim 2026

Hafta 4: 3-4 Kasım 2026

Hafta 5: 24-25 Kasım 2026

Hafta 6: 8-9 Aralık 2026

Hafta 7: 19-20 Ocak 2027

Hafta 8: 27 Ocak 2027

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