Şampiyonlar Ligi Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026-27 Devler Ligi takvimi ve torbalar
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda gözler yeni sezon eşleşmelerine çevrildi. Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak sorusunun yanıtını ararken UEFA resmi takvimini duyurdu. Dev organizasyonda 36 takımın rakipleri Monako'da düzenlenecek görkemli törenle netlik kazanacak. İşte muhtemel torbalar.
2026-2027 sezonu Devler Ligi maratonunda heyecan play-off rövanş karşılaşmalarıyla tepe noktasına ulaştı. Temsilcilerimizin de yer aldığı lig aşaması öncesinde kura tarihi, yayın kanalı ve saat detayları netleşti. Futbol dünyasının merakla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi yayını canlı olarak ekranlara gelecek.
2026-2027 ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
UEFA tarafından açıklanan resmi takvime göre 2026-2027 Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Fransa'nın Monako kentinde bulunan Grimaldi Forum'da düzenlenecek olan görkemli organizasyon, TSİ 19.00'da başlayacak.
DEVLER LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği kura çekiminin UEFA Resmi Web Sitesi üzerinden ve TRT Spor gibi spor kanallarından takip edilmesi bekleniyor.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI
Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı mücadeleleri devam ediyor. Bununla birlikte netleşecek torbaların öncesindeki muhtemel görünümü şöyle:
1. TORBA
PSG
Bayern Münih
Real Madrid
Liverpool
Inter
Manchester City
Arsenal
Barcelona
Atletico Madrid
2. TORBA
Borussia Dortmund
A.S Roma
Sporting Lizbon
Aston Villa
Porto
Manchester United
Club Brugge
Real Betis
PSV
3. TORBA
Feyenoord
Lille
Lyon/Fenerbahçe (Netleşmedi)
Bodo/Glimt (Netleşmedi)
Napoli
Leipzig
Villarreal
Shakhtar Donetsk
Galatasaray
4. TORBA
Celtic (Netleşmedi)
Slavia Prag
Stuttgart
AEK (Netleşmedi)
Celje (Netleşmedi)
Como
RC Lens
Hapoel Beer Sheva (Netleşmedi)
Viking (Netleşmedi)
2026-2027 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
Lig aşamasında oynanacak 8 haftalık karşılaşmalar Eylül ayında başlayacak ve Ocak ayının sonunda tamamlanacak. UEFA'nın belirlediği maç haftası takvimi şu şekildedir:
Hafta 1: 8-10 Eylül 2026
Hafta 2: 13-14 Ekim 2026
Hafta 3: 20-21 Ekim 2026
Hafta 4: 3-4 Kasım 2026
Hafta 5: 24-25 Kasım 2026
Hafta 6: 8-9 Aralık 2026
Hafta 7: 19-20 Ocak 2027
Hafta 8: 27 Ocak 2027