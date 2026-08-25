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Dünya Endonezya’da yanardağ patladı
Dünya

Endonezya’da yanardağ patladı

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Endonezya’da yanardağ patladı

Endonezya'nın Anak Krakatau Adası'nda bulunan Anak Krakatau Yanardağı'nda patlamalar meydana geldiği bildirildi. Patlamaların ardından yanardağın püskürttüğü kül tabakasının 300 metre yüksekliğe ulaştığı belirtildi.

Jakarta Globe gazetesinin yerel yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Anak Krakatau Yanardağı'nda dün akşam 4 patlama oldu.

KÜL TABAKASI 300 METRE YÜKSEKLİĞE ULAŞTI

Patlamaların ardından yanardağın püskürttüğü kül tabakası 300 metre yüksekliğe ulaştı.

Yetkililer bölge sakinlerini Anak Krakatau Yanardağı'na yaklaşmamaları konusunda uyardı.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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