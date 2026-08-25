İznik'te bulunan iskeletlerde veba izi!

Tiyatronun ana mekanlarının kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2024'te ziyarete açıldığını hatırlatan Meriç, alanın farklı dönemlere ait izleri bir arada barındırdığını söyledi. Ekin Meriç, tiyatroda ana mekanın kazılarının tamamlandığını belirterek, "Tiyatroda sadece tiyatro yok. Tiyatroda aynı zamanda dini kullanım evresi, kiliseler, nekropoller, çini fırınları var." ifadelerini kullandı. Kazı çalışmalarının mevcut alanlarda genişletilerek sezon sonuna kadar sürdürülmesinin planlandığını bildiren Meriç, tiyatro alanındaki çalışmaların yaklaşık 4 yılda tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti.