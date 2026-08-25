İznik'te bulunan iskeletlerde veba izi!

Tiyatronun güneyinde 2015'te yapılan çalışmalarda da çok sayıda kemik bulunduğunu belirten Meriç, bu yıl aynı bölgede yoğunlaştıklarını ifade etti. Meriç, temmuz ayının başından bugüne kadar 20'ye yakın iskelet buluntusuyla karşılaştıklarını belirterek, "İskeletler, yetişkin kadın, erkek ve çocuk bireylere aitti. Anladık ki burası, bireysel gömüler için özellikle Bizans döneminde nekropol alanı olarak kullanılmış." dedi.