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Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu! İşte, Galatasaray'ın grubunda puan durumu

Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı. Devler Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray A Grubu'nda yer alıyor. Sarı-kırmızılılar gruptaki ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Gecenin bir diğer mücadelesinde PSG ile Real Madrid kozların paylaştı. İşte, A grubunda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu...

19 Eylül 2019 Perşembe 00:10
Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu! İşte, Galatasaray'ın grubunda puan durumu

Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı. Devler Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray A Grubu'nda yer alıyor. Sarı-kırmızılılar gruptaki ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Gecenin bir diğer mücadelesinde PSG ile Real Madrid kozların paylaştı. İşte, A grubunda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu...

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftası tamamladı. Günün ilk maçında Club Brugge ile Galatasaray karşılaştı. Gecenin diğer maçında ise PSG, Real Madrid'i konuk etti. 

İşte, A Grubu'nda gecenin sonuçları!

Club Brugge-Galatasaray: 0-0

PSG-Real Madrid: 3-0 

A Grubu puan durumu

A Grubu fikstürü!

1 Ekim Salı

19.55 Real Madrid-Club Brugge

22.00 Galatasaray-Paris SG

22 Ekim Salı

22.00 Club Brugge-Paris SG

22.00 Galatasaray-Real Madrid

6 Kasım Çarşamba

23.00 Paris SG-Club Brugge

23.00 Real Madrid-Galatasaray

26 Kasım Salı

20.55 Galatasaray-Club Brugge

23.00 Real Madrid-Paris SG

11 Aralık Çarşamba

23.00 Paris SG-Galatasaray

23.00 Club Brugge-Real Madrid

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 00:10
  1. Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu!
  2. Galatasaray'ın grubunda puan durumu
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. UEFA Şampiyonlar Ligi
  5. Galatasaray

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