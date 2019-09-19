Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu! İşte, Galatasaray'ın grubunda puan durumu
Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı. Devler Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray A Grubu'nda yer alıyor. Sarı-kırmızılılar gruptaki ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Gecenin bir diğer mücadelesinde PSG ile Real Madrid kozların paylaştı. İşte, A grubunda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu...19 Eylül 2019 Perşembe 00:10
Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı. Devler Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray A Grubu'nda yer alıyor. Sarı-kırmızılılar gruptaki ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Gecenin bir diğer mücadelesinde PSG ile Real Madrid kozların paylaştı. İşte, A grubunda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu...
Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftası tamamladı. Günün ilk maçında Club Brugge ile Galatasaray karşılaştı. Gecenin diğer maçında ise PSG, Real Madrid'i konuk etti.
İşte, A Grubu'nda gecenin sonuçları!
Club Brugge-Galatasaray: 0-0
PSG-Real Madrid: 3-0
A Grubu puan durumu
A Grubu fikstürü!
1 Ekim Salı
19.55 Real Madrid-Club Brugge
22.00 Galatasaray-Paris SG
22 Ekim Salı
22.00 Club Brugge-Paris SG
22.00 Galatasaray-Real Madrid
6 Kasım Çarşamba
23.00 Paris SG-Club Brugge
23.00 Real Madrid-Galatasaray
26 Kasım Salı
20.55 Galatasaray-Club Brugge
23.00 Real Madrid-Paris SG
11 Aralık Çarşamba
23.00 Paris SG-Galatasaray
23.00 Club Brugge-Real Madrid
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