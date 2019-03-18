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Şampiyon voleybolculardan Ali Koç'a ziyaret

- AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'in finalinde Galatasaray'ı yenerek kupayı kazanan Fenerbahçeli voleybolcular, kulüp başkanı Ali Koç'u ziyaret etti- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç:- "Bu kupayı Galatasaray'ı yenip almak, kupanın önemini bir kat daha arttırdı"

18 Mart 2019 Pazartesi 17:11
Şampiyon voleybolculardan Ali Koç'a ziyaret


İSTANBUL (AA) - AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'in finalinde Galatasaray'ı yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın sporcuları, kulüp başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, sarı-lacivertli voleybolcular Ulaş Kıyak ve Salvador Hidalgo Oliva'nın kulüp binasında gerçekleştirdiği ziyarette, Ali Koç'un yanında başkan vekili Semih Özsoy ile yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Simla Türker Bayazıt ve Metin Sipahioğlu'nun da hazır bulunduğu belirtildi.

Voleybolcuların kupayı başkana sunduğu, Koç'un da sporcuları başarılarından dolayı tebrik ettiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ali Koç, çok mutlu olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu kupayı Galatasaray'ı yenip almak, kupanın önemini bir kat daha arttırdı. Benim için önemli olay lig birincisini, lig ikincisini ve lig üçüncüsünü yenerek kupayı almaktı. Bu da kendi içinde büyük bir başarı. Sezona hiç iyi başlamamıştık. Hatta yöneticilerimize şikayet ediyordum, 'Fenerbahçe böyle kötü başlamaz, erkek voleybol hiç bu duruma düşmedi' diye. Daha sonra başta kaptan Ulaş bu takımı toparladı. Daha sonra Hidalgo'yu aramıza kattık, daha da güçlendik, takım olduk. Gerçek bir Fenerbahçe ruhu olan bir takım olduk. Gençlerle, tecrübelilerle kupayı aldık. 2-3 ay geriye gidip, Türkiye Kupası'nda ligdeki ilk 3 sırayı yenip kupayı alacağız deseydiniz, kolay kolay inanmazdık. Kupa kazanmak başarı ama kupayı bu şekilde kazanmak bence çok büyük başarı."


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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:11
  1. Ali Koç
  2. AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
  3. Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı
  4. Galatasaray
  5. Voleybol

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